Syn byłego dyrektora Deutsche Banku znaleziony martwy. Był informatorem FBI, miał dostęp do dokumentów ojca

Kim był Valentin Broeksmit

Z informacji dziennika "The New York Times" wynika, że Valentin Broeksmit był muzykiem, synem dyrektora Deutsche Banku, który popełnił samobójstwo w 2014 roku. "Po śmierci ojca Broeksmit uzyskał dostęp do jego skrzynki mailowej. Znalazł w niej setki plików związanych z bankiem, w tym protokoły z posiedzeń zarządu, plany finansowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje chronione hasłem" – informuje gazeta.

Kto miał dostęp do informacji

"To straszna wiadomość. Val był moim długoletnim informatorem i głównym bohaterem mojej książki. Mieliśmy skomplikowaną relację, ale to po prostu druzgocące" – napisał David Enrich, dziennikarz "The New York Times" i autor książki "Dark Towers: Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction".