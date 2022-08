Miał zainscenizować strzelaninę, wywołał panikę. "Pojawił się w ciemnej bluzie, z ciemną maską, strzelając w powietrze"

"Myśleli, że to prawdziwy napastnik"

Zdruzgotani pracownicy dzwonili na numer alarmowy. Portal "The Daily Beast" poinformował, że służby porządkowe nie zostały powiadomione o ćwiczeniach i zareagowały tak, jakby na miejscu doszło do zbrodni. Don Kleine, adwokat hrabstwa Douglas powiedział, że "policja przyjechała, nie wiedząc, że to się dzieje. Myśleli, że to prawdziwy napastnik".

Tymczasem według Erin Wetzel, prawniczki 27-latka, który we wtorek trafił do aresztu, organizacja zażądała od Channelsa przeprowadzenia ćwiczeń w ten konkretny sposób: "Ważne, by odnotować, że kilku dyrektorów zgodziło się na takie ćwiczenia i nie poinformowało o nich pracowników w czasie ich trwania, nawet kiedy o to prosili" - przekazała w oświadczeniu. Jak dodała również, jej klient miał dostarczyć pisemne zawiadomienie o ćwiczeniach m.in. do recepcji policji Omaha i biura szeryfa hrabstwa Douglas. „W każdym miejscu zapewniano go, że trafi do odpowiedniej osoby” – powiedziała Wetzel.