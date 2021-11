Francis Haugen ostrzega przed nowym projektem Zuckerberga

Haugen udzieliła we wtorek wywiadu Associated Press. Wyraziła obawy o wpływ na społeczeństwo wirtualnej rzeczywistości metawers promowanej w ramach nowego projektu Marka Zuckerberga.

Facebook stawia na metawers

Facebook w tym momencie skupia się na kreowaniu metawersu, do którego rozwoju chce przyczynić się także Microsoft i wielu producentów gier. Metawers to internet w przestrzeni trójwymiarowej. Według słów Zuckerberga, założyciela i szefa Facebooka, jest to sposób na wejście do środka środowiska wirtualnego zamiast wpatrywania się w ekran.