Jake Sullivan: Korea Północna może przeprowadzić próbę rakietową w czasie wizyty Bidena w Seulu i Tokio

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w środę o "realnej groźbie" przeprowadzenia przez Koreę Północną próby wystrzelenia pocisku balistycznego lub broni nuklearnej w czasie wizyty prezydenta Joe Bidena w Korei Południowej i Japonii.

Sullivan, który uznał groźbę testu północnokoreańskiej broni za "realną", dodał, że może ona zostać przeprowadzona również tuż przed podróżą Bidena lub po niej. Prezydent USA poleci do Azji w piątek.

- Stany Zjednoczone są przygotowane na to, by zmodyfikować swą doktrynę militarną w odpowiedzi na jakiekolwiek prowokacje Korei Północnej - oświadczył Sullivan. Poinformował, że prezydent podczas pobytu w Korei Południowej nie uda się do strefy zdemilitaryzowanej.