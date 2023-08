Student nocą prawdopodobnie pomylił domy. Nie żyje. Tragedia w Karolinie Południowej

Departament Policji w Columbii w stanie Karolina Południowa w USA poinformował o zdarzeniu, w którym student został śmiertelnie postrzelony po tym, jak próbował wejść do niewłaściwego domu na swojej ulicy.

Do tragedii doszło około godziny 2. nad ranem z piątku na sobotę. Student prawdopodobnie pomylił domy. Próba dostania się do nie tego, w którym mieszkał najpierw doprowadziła do zgłoszenia o włamaniu, ale już chwilę później policja odebrała telefon o strzałach, które padły.