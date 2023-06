Strzelił sobie w nogę, bo przyśniło mu się, że w domu jest złodziej

W stanie Illinois policjanci interweniowali w sprawie "tracącego dużą ilość krwi" mężczyzny z raną postrzałową nogi. Poszkodowany wyjaśnił im, że przypadkowo postrzelił samego siebie. Chwycił za broń, bo przyśniło mu się, że do jego domu wszedł złodziej.

Choć do postrzelenia doszło w kwietniu tego roku, śledczy w ostatnich dniach postanowili aresztować mężczyznę i postawić mu zarzuty. W oświadczeniu lokalnego biura szeryfa wyjaśniono, że wieczorem 10 kwietnia funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o postrzeleniu w jednym z domów w miejscowości Lake Barrington, położonej na przedmieściach Chicago. Na miejscu zastali 62-letniego Marka Dicarę. Mężczyzna miał powiedzieć im, że przyśniło mu się, iż do jego domu wszedł złodziej. Z oświadczenia wynika, że 62-latek we śnie chwycił leżący obok łóżka rewolwer i strzelił tam, gdzie miał stać włamywacz. Dopiero po tym się przebudził.