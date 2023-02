Seria strzelanin w Nowym Jorku, dwie osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych

Od piątkowego popołudnia do sobotniego poranka w kilkunastu strzelaninach w Nowym Jorku zostało postrzelonych 14 osób, w tym dwie śmiertelnie - powiadomiła policja. Dwaj podejrzani o zabójstwa trafili do aresztu, inni są poszukiwani - twierdzą miejscowe media.

Według funkcjonariuszy do strzelanin doszło między godziną 14.30 w piątek a 5 rano w sobotę miejscowego czasu. Po pięć miało miejsce w dzielnicach Brooklyn i Bronx, a cztery w Queens. Jak podaje "Daily News", rozlew krwi rozpoczął się w piątek po południu w Bronksie przed restauracją Popeyes. Spośród kilku postrzelonych osób, dwie zmarły w wyniku odniesionych obrażeń.

Dwóch sprawców w rękach policji

Strzelaniny w Nowym Jorku

Zgodnie ze statystykami nowojorskiego departamentu policji (NYPD), liczba strzelanin i zabójstw w mieście wykazuje tendencję spadkową. W tym roku do piątku 123 osoby zostały postrzelone w 99 incydentach. Stanowi to blisko 20-procentowy spadek w stosunku do 151 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zdaniem NYPD w 2022 roku odnotowano 11 proc. spadek zabójstw i 17 proc. redukcję strzelanin w zestawieniu z 2021 rokiem.