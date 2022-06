Joe Biden: prawo do posiadania broni nie jest nieograniczone, czas na racjonalne regulacje

Prezydent USA Joe Biden w czwartek w orędziu powiedział, że prawo do posiadania broni nie jest nieograniczone, dlatego konieczne są racjonalne, zdroworozsądkowe regulacje. Amerykański przywódca zaproponował między innymi podwyższenie wieku upoważniającego do posiadania broni i zakaz posiadania wielonabojowych magazynków.

- Jest zbyt wiele szkół, zbyt wiele innych miejsc, które stają się polami śmierci, polami bitwy tu w Ameryce - powiedział Biden w Białym Domu, wspominając niedawną masakrę w szkole w teksańskim Uvalde i wzywając, by ta tragedia skłoniła polityków do wprowadzenia "zdroworozsądkowych" i racjonalnych ograniczeń prawa do posiadania broni.