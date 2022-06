"Zostałam postrzelona, umieram". Mąż nauczycielki z Uvalde chciał ją ratować, zatrzymali go inni policjanci

Wśród policjantów, którzy pojawili się na miejscu strzelaniny w teksańskim Uvalde, był mąż Evy Mireles, nauczycielki zabitej w ataku. Po odebraniu telefonu od znajdującej się w szkole żony mężczyzna chciał od razu wejść do środka, jednak został powstrzymany przez innych funkcjonariuszy - poinformował dyrektor teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Steven McCraw.

Postawa policji w trakcie tragicznej strzelaniny w Uvalde budzi coraz więcej kontrowersji. We wtorek dyrektor teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Steven McCraw zeznawał w tej sprawie przed komisją stanowego Senatu. Jak przekazał, nauczycielka Eva Mireles , która w momencie ataku znajdowała się w szkole, zadzwoniła z klasy do swojego męża, policjanta Rubena Ruiza . Miała powiedzieć: "zostałam postrzelona, umieram".

Zaalarmowany przez małżonkę funkcjonariusz chciał od razu wejść do środka. - Próbował dostać się na szkolny korytarz. Pozostali policjanci zatrzymali go jednak, zabrali mu broń i odciągnęli od budynku szkoły - zeznał McCraw, którego zespół przez ostatnie tygodnie badał sprawę.

Szeryf z Uvalde zawieszony

Zeznania dyrektora teksańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego najmocniej obciążają Pete’a Arredondo, szeryfa z Uvalde , który kierował akcją. McCraw stwierdził przed komisją, że Arredondo "postawił życie funkcjonariuszy ponad życiem dzieci". Dodał, iż oczekujący na wejście do szkoły policjanci mieli zostać poinformowani, że szeryf jest w trakcie negocjacji z napastnikiem, co nie było prawdą.

W środę władze Uvalde wysłały Arredondo na urlop administracyjny, co w praktyce oznacza, że został on zawieszony w obowiązkach - informuje CBS News. Początkowo ratusz chciał wstrzymać się z tym ruchem do końca dochodzenia, jednak ze względu na "brak jasności" oraz nieznany termin zakończenia śledztwa, szeryf został zawieszony już teraz.