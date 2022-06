Byli nierozłączni, przed snem wymieniali miłosne SMS-y. Zakochani 10-latkowie z Uvalde pochowani obok siebie

Śmierć po ceremonii dyplomowej

Rankiem 24 maja Annabell i Xavier, tak jak pozostałe dzieci, wzięli udział w ceremonii rozdania świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego. Po uroczystości zapozowali razem do zdjęcia w szkolnej stołówce. Następnie pożegnali się z obecnymi na ceremonii rodzicami i wrócili do klas. Mniej więcej godzinę później oboje zostali zastrzeleni przez 18-letniego Salvadora Ramosa .

"Naprawdę się kochali"

Stan nauczyciela uległ już znacznej poprawie, tak że mężczyzna był w stanie udzielić wywiadu ABC News. Powiedział w nim, że ma pretensje do policjantów, którzy przez ponad godzinę stali przed wejściem do szkoły, zanim zdecydowali się na wkroczenie do budynku. – Wy mieliście kamizelki, my nie mieliśmy nic – mówił Reyes w emocjonalnej rozmowie.