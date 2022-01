Strzelanina w Nowym Jorku. Jeden policjant nie żyje, drugi walczy o życie

W piątek wieczorem w Nowym Jorku, podczas policyjnej interwencji, doszło do strzelaniny w wyniku, której zginął jeden z funkcjonariuszy, a drugi walczy o życie w szpitalu. - To był atak na miasto Nowy Jork – ocenił burmistrz miasta Eric Adams.

- Podczas policyjnej interwencji doszło do strzelaniny w wyniku, której zginął jeden z funkcjonariuszy, a drugi walczy o życie w szpitalu – powiedziała podczas konferencji prasowej komisarz policji w Nowym Jorku Keechant Sewell. – 22-letni syn, mąż, oficer i nasz przyjaciel został zabity, ponieważ zrobił to, o co go poprosiliśmy – dodała.