"Rozpoczęło się strzelanie na oślep do ludzi". Dwie osoby nie żyją, co najmniej 20 trafiło do szpitali

Do ataku doszło w El Mula Banquet Hall w Miami Gardens, w północno-zachodniej części hrabstwa Miami-Dade. Tamtejszy szef policji Alfredo Ramirez, przekazał agencji Reutera, że postrzelone zostały 22 osoby, z czego dwie śmiertelnie.

"Rozpoczęło się strzelanie na oślep do ludzi"

Ramirez opisał dziennikarzom Associated Press, że sala została wynajęta na koncert. - Podjechał tam biały nissan pathfinder. Wyskoczyło z niego trzech mężczyzn z bronią automatyczną i rewolwerami. Rozpoczęło się strzelanie na oślep do ludzi stojących przed budynkiem - zrelacjonował.

Rzecznik policji hrabstwa Miami-Dade Angel Rodriguez przekazał, że ośmiu najciężej rannych zostało przewiezionych do szpitala rejonowego i działających w południowej Florydzie klinik Broward Health. - Stan jednej osoby jest krytyczny, trwa walka o jej życie - dodał. Dwanaścioro lżej rannych uczestników koncertu udało się do izb przyjęć w innych szpitalach samodzielnie - opisał dziennik "Miami Herald".

To już druga strzelanina, do jakiej dochodzi w Miami na Florydzie w ciągu obecnego długiego weekendu związanego z poniedziałkowym Dniem pamięci (Memorial Day). W piątek jedna osoba zginęła a sześć zostało zranionych przez napastników, którzy strzelali do przechodniów z przejeżdżającego samochodu w rejonie Wynwood.