Wybucha strzelanina, ludzie rzucają się do ucieczki. Nagranie z monitoringu

W Filadelfii w stanie Pensylwania w sobotnią noc doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a co najmniej jedenaście zostało rannych. Zdaniem śledczych to tragiczne wydarzenie było pokłosiem kłótni między co najmniej dwoma mężczyznami. W mediach pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać reakcje przechodniów na dźwięk strzałów.