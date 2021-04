Strzelanina w fabryce mebli. Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych

Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w fabryce mebli biurowych w Bryan w Teksasie. Wcześniej do tragicznego w skutkach zdarzenia z użyciem broni doszło także w Rock Hill. W USA trwa debata publiczna o prawie do noszenia broni palnej.