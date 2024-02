Podczas interwencji zginęło dwóch policjantów i ratownik. Flagi opuszczone do połowy masztu

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem w Burnsville w amerykańskim stanie Minnesota. Jak przekazał Drew Evans, nadinspektor stanowego Biura Ścigania Przestępstw, funkcjonariusze policji dostali wezwanie, w którym poinformowano ich, że uzbrojony mężczyzna zabarykadował się w domu wraz z członkami swojej rodziny, w tym siedmiorgiem dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Dodał, że zgłoszenie wpłynęło od jednej z osób znajdujących się w domu. Gdy policjanci przybyli na miejsce, próbowali negocjować z mężczyzną, jednak w pewnym momencie nagle otworzył on w ich kierunku ogień.