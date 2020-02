Strzelanina na uczelni w Teksasie

Dwie osoby zginęły, a trzecia została ranna w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek na kampusie amerykańskiej uczelni Texas A&M.

