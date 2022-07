Strzały podczas parady na przedmieściach Chicago. Relacje świadków

Myśleli, że słyszą fajerwerki albo petardy. Albo salwę oddawaną przez żołnierzy w hołdzie amerykańskiej fladze. W końcu trwały uroczystości z okazji 4 lipca, Dnia Niepodległości USA. W rzeczywistości znaleźli się w śmiertelnej pułapce. - To było pandemonium, wybuchła panika. Ludzie w panice szukali schronienia, byli pokryci krwią, potykali się o siebie - relacjonował jeden ze świadków masowej strzelaniny, do której doszło w poniedziałek na Highland Park na przedmieściach Chciago.

W czasie parady z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości w Highland Park na przedmieściach Chicago doszło do ataku. Uzbrojony napastnik zaczął strzelać do tłumu. Lokalne władze poinformowały, że sześć osób nie żyje, a ponad 30 zostało rannych. 22- letni podejrzany został zatrzymany po obławie - podała policja.

Relacje świadków

47-letni Shawn Cotreau przyjechał do Chicago z Bostonu z żoną i trójką dzieci, by razem z teściami wziąć udział w paradzie w Highland Park. Jego dzieci, w wieku 11, 9 i 2 lat były zachwycone. Po dwóch latach pandemicznych restrykcji wreszcie mogły podróżować i spędzić letnie wakacje z dziadkami w ich urokliwym miateczku - pisze "New York Times".

Gdy padły pierwsze strzały czujność rodziny Cotreau, podobnie jak wielu innych uczestników parady, była uśpiona. Huk wystrzałów do złudzenia przypominał dźwięk wybuchających petard, co nikogo nie dziwiło, w końcu był 4 lipca - amerykański Dzień Niepodległości.

39-letni Alexander Sandoval tego dnia wstał o świcie. Już o godzinie 7:30 rozstawił krzesła wzdłuż trasy parady dla swojego 5-letniego syna, swojej partnerki i jej 6-letniej córki, by upewnić się, że będą mieć jak najlepsze miejsca do oglądania imprezy.

Sandoval i jego bliscy świetnie się bawili do czasu, aż nie rozległy się strzały. - Kiedy to się zaczęło, myślałem, że żołnierze US Navy oddają salwy na cześć flagi - mówił mężczyzna. W końcu zorientował się jednak, że znaleźli się w śmiertelnej pułapce. - Chwyciłem moje dziecko i rzuciliśmy się do ucieczki. Próbowaliśmy rozbić okno sklepu, by ukryć się w środku - relacjonował.