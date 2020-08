Strzały w pobliżu Białego Domu. "Prezydent Trump został wyprowadzony z sali konferencyjnej"

Prezydent USA zmuszony był do przerwania konferencji prasowej w związku ze strzałami w pobliżu Białego Domu. Jak podała Secret Service, postrzelony podejrzany mężczyzna oraz jeden z funkcjonariuszy zostali przewiezieni do szpitala. Po wznowieniu konferencji Donald Trump zapewnił, że "czuje się bezpieczny".

Chwilę po rozpoczęciu poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu, krótko przed godziną 18 czasu lokalnego (około północy czasu polskiego), funkcjonariusze służb specjalnych ewakuowali z sali prezydenta USA Donalda Trumpa, ministra skarbu Stevena Mnuchina oraz szefa Biura Budżetu Russella Voughta. Telewizja Fox News podała, że w pobliżu Białego Domu było słychać wystrzały. "Prezydent został wyprowadzony z sali konferencyjnej bez podania żadnych wyjaśnień dziennikarzom. Udał się do Gabinetu Owalnego" - napisał Reuters.

Donald Trump zapewnił, że "czuje się bezpieczny"

- Przed Białym Domem doszło do strzelaniny, wydaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Chciałbym podziękować Secret Service za ich zawsze szybką i bardzo efektywną pracę - powiedział. Trump dodał, że "ktoś został zabrany do szpitala". - Nie znam stanu tej osoby. Wygląda na to, że osoba została postrzelona przez Secret Service - wyjaśnił.