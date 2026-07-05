Świat Strzały w Nowym Jorku. Wśród rannych czworo dzieci Oprac. Justyna Sochacka |

Pożar na Moście Brooklińskim w trakcie pokazu fajerwerków Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: George Wirt/Shutterstock

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Nowojorska policja przekazała w komunikacie, że funkcjonariusze przybyli na miejsce w sobotę o godzinie 22.37 czasu miejscowego (godzina 4.37 w niedzielę w Polsce) w odpowiedzi na zgłoszenia o strzelaninie.

Wśród rannych, których tożsamości nie ujawniono, są dwaj mężczyźni w wieku 33 i 37 lat, dwie kobiety w wieku 21 i 25 lat, a także czterej chłopcy w wieku od sześciu do 14 lat.

Ranna osoba w stanie krytycznym

"Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni przez pogotowie ratunkowe do szpitali, gdzie stan siedmiu osób określono jako stabilny. Stan 21-letniej kobiety jest krytyczny" - podała policja. Przekazała, że na miejscu zdarzenia zabezpieczyła broń palną, ale nie dokonała żadnych zatrzymań.

Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z odbywającymi się w sobotę w Nowym Jorku i całych Stanach Zjednoczonych obchodami 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości.

USA świętują 250 lat niepodległości USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: GRAEME SLOAN/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: MATTHEW KAMINSKY/PAP/EPA USA świętują 250 lat niepodległości Źródło zdjęcia: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Pożar na Moście Brooklińskim

W trakcie pokazu fajerwerków, który był częścią tych obchodów, na Moście Brooklińskim wybuchł niewielki pożar. Ogień, według policji najprawdopodobniej wywołany przez fajerwerki, pojawił się w kilku miejscach, gdzie rozmieszczono instalacje pirotechniczne.

Pożar na Moście Brooklińskim w czasie pokazu fajerwerków Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LAURA BRETT

Na krótko widowisko zostało przerwane. Strażacy szybko opanowali pożar. Nikt nie został ranny.