Strzały w Nowym Jorku. Wśród rannych czworo dzieci

W dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku zostało postrzelonych co najmniej osiem osób, w tym czworo dzieci. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. Tego dnia, w trakcie pokazu fajerwerków, doszło do niewielkiego pożaru na Moście Brooklińskim.
Nowojorska policja przekazała w komunikacie, że funkcjonariusze przybyli na miejsce w sobotę o godzinie 22.37 czasu miejscowego (godzina 4.37 w niedzielę w Polsce) w odpowiedzi na zgłoszenia o strzelaninie.
Wśród rannych, których tożsamości nie ujawniono, są dwaj mężczyźni w wieku 33 i 37 lat, dwie kobiety w wieku 21 i 25 lat, a także czterej chłopcy w wieku od sześciu do 14 lat.
Ranna osoba w stanie krytycznym
"Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni przez pogotowie ratunkowe do szpitali, gdzie stan siedmiu osób określono jako stabilny. Stan 21-letniej kobiety jest krytyczny" - podała policja. Przekazała, że na miejscu zdarzenia zabezpieczyła broń palną, ale nie dokonała żadnych zatrzymań.
W trakcie pokazu fajerwerków, który był częścią tych obchodów, na Moście Brooklińskim wybuchł niewielki pożar. Ogień, według policji najprawdopodobniej wywołany przez fajerwerki, pojawił się w kilku miejscach, gdzie rozmieszczono instalacje pirotechniczne.
Na krótko widowisko zostało przerwane. Strażacy szybko opanowali pożar. Nikt nie został ranny.