Zabici i ranni na uniwersytecie

Jak podaje Reuters, do ataku doszło w akademiku. Kampus wkrótce po tym został zamknięty. Do wydarzeń doszło około godziny 21.15 czasu lokalnego (godziny 3.15 w Polsce).
Na miejscu pojawili się śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.
Nie wiadomo, czy sprawca pozostaje na wolności - podał Reuters. Władze uczelni nie potwierdziły tożsamości ofiar śmiertelnych ani stanu zdrowia rannej osoby.
Uniwersytet w oświadczeniu poinformował, że zwrócił się do śledczych o zbadanie sprawy.
Jak przekazano, piątkowe zajęcia zostały odwołane.
Opracował Kuba Koprzywa /akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News