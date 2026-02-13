Zabici i ranni na uniwersytecie

Na Uniwersytecie Karoliny Południowej doszło do strzelaniny Źródło: Google Earth

Jak podaje Reuters, do ataku doszło w akademiku. Kampus wkrótce po tym został zamknięty. Do wydarzeń doszło około godziny 21.15 czasu lokalnego (godziny 3.15 w Polsce).

Na miejscu pojawili się śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i pobliskie tereny.

Służby na miejscu strzelaniny na Uniwersytecie Karoliny Południowej Źródło: Associated Press/East News

Nie wiadomo, czy sprawca pozostaje na wolności - podał Reuters. Władze uczelni nie potwierdziły tożsamości ofiar śmiertelnych ani stanu zdrowia rannej osoby.

Uniwersytet w oświadczeniu poinformował, że zwrócił się do śledczych o zbadanie sprawy.

Jak przekazano, piątkowe zajęcia zostały odwołane.

