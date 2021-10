Strzały na uniwersytecie w Luizjanie. Co najmniej jedna osoba nie żyje

W strzelaninie, do której doszło w niedzielę nad ranem na terenie kampusu Grambling State University (GSU) w Luizjanie, zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem innych zostało rannych. CNN podała, że do incydentu doszło podczas "powitalnej imprezy". To już drugie tego rodzaju zdarzenie na tej uczelni w ciągu zaledwie czterech dni.