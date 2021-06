Uciekając przed zabójcą, wpadł na dwoje dzieci. Rodzeństwo znalazło się w śmiertelnej pułapce

Dwójka rodzeństwa cudem uniknęła tragedii po tym, jak przypadkiem znalazła się na linii ognia między zamaskowanym zabójcą a jego ofiarą. Dramatyczne sceny, które rozegrały się na nowojorskiej ulicy, zarejestrowały kamery monitoringu. To kolejna odsłona fali przestępstw z użyciem broni, z którą zmaga się miasto.

Do zdarzenia doszło w czwartek o godzinie 18.45 czasu miejscowego ma nowojorskim Bronksie. Na nagraniu z monitoringu miejskiego, które zostało opublikowane przez policję, widać, jak uzbrojony i zamaskowany bandyta goni mężczyznę w czerwonej bluzie, celując do niego z broni. Uciekający w popłochu 24-latek potyka się i wpada na biegnące chodnikiem rodzeństwo - pięcioletniego chłopca i 10-letnią dziewczynkę. Cała trójka upada na ziemię.

Napastnik oddaje strzały w stronę lężącego mężczyzny, desperacko próbującego uniknąć kuli. Na linii ognia znajdują się spanikowane dzieci, przypadkiem schwytane w śmiertelną pułapkę. Przerażony chłopiec podnosi się z ziemi, chcąc ruszyć do ucieczki. Jego starsza siostra chwyta go jednak za rękę, sprowadza do parteru i obejmuje w obronnym geście.