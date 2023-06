Strażak adoptował noworodka, którego odnalazł w oknie życia. Z żoną ponad dekadę starali się o dziecko

Sprawa, choć z początku tego roku, wyszła na jaw dopiero w piątek, gdy opisał ją portal "Today". Nowonarodzona dziewczynka trafiła 2 stycznia do okna życia znajdującego się przy remizie strażackiej Ocala Fire Rescue Station 1 w miejscowości Ocala na Florydzie. Jeden ze strażaków - który prosił o zachowanie anonimowości - pracował akurat na nocną zmianę. O godz. 2:00 nad ranem rozległ się alarm. - Szczerze, na początku myślałem, że jest fałszywy - powiedział w rozmowie z "Today". Gdy jednak podszedł do okna życia, zauważył w nim owiniętą w różowy kocyk dziewczynkę.

Strażak adoptował noworodka znalezionego w oknie życia

- Podniosłem ją i przytuliłem. Zamknęliśmy oczy i to był ten moment. Od tamtej chwili ją kocham - wyznał. Dziewczynkę zawiózł do szpitala, gdzie zapytał lekarzy o możliwość adopcji. - Wyjaśniłem, że od ponad dekady staramy się z żoną o dziecko. Powiedziałem im, że ukończyliśmy wszystkie etapy procedury rejestracji potrzebnej do adopcji, wszystko czego potrzebowaliśmy, to dziecko - podkreślił.