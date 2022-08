USA. Strażak gasił pożar domu, w którym była jego rodzina. Stracił dziesięcioro spośród bliskich, w tym syna, córkę i wnuki

Dziesięć osób, w tym troje dzieci, zginęło w pożarze domu w Nescopeck w Pensylwanii. Jako jeden z pierwszych na miejscu zdarzenia pojawił się strażak, którego rodzina przebywała w budynku. Mężczyzna w rozmowie z Associated Press przekazał, że w tragedii stracił syna, córkę, troje wnucząt, teścia, szwagra, szwagierkę i dwoje innych krewnych. - Nie mogłem nic zrobić, żeby ich uratować - mówił dziennikarzom.

Do pożaru doszło w piątek około 2.45 czasu lokalnego (8.45 w Polsce) w hrabstwie Luzerne w Pensylwanii. Do akcji został skierowany między innymi Harold Baker z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Z przekazanego strażakom adresu wynikało, że w ogniu stanął dom w pobliżu posesji, gdzie przebywała rodzina Bakera. Dopiero na miejscu okazało się, że nastąpiła pomyłka. Płonął właśnie ten dom, w którym spali jego najbliżsi.

Strażak - jak opowiadał po akcji - próbował dostać się do płonącego budynku, ale kiedy koledzy zorientowali się w sytuacji, odciągnęli go na bok. Niedługo potem z domu wyniesiono pierwszą z ofiar: był to dziewiętnastoletni syn Harolda, Dale, także strażak ochotnik.