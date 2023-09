Steward miał umieścić kamerę w toalecie samolotu, żeby nagrać nieletnią

Steward samolotu American Airlines, lecącego z Charlotte do Bostonu, został zatrzymany po wylądowaniu. Z relacji pasażerów wynika, że mężczyzna umieścił w samolotowej toalecie kamerę, by nagrać nieletnią dziewczynę. O sprawie informują amerykańskie media. FBI potwierdziło wszczęcie dochodzenia, linie lotnicze wydały oświadczenie.

Do zdarzenia miało dojść 3 września na pokładzie samolotu American Airlines. Anonimowy pasażer przekazał w rozmowie ze stacją Boston 25 News, że w trakcie lotu widział, jak dziewczyna, która szła do toalety, została zaczepiona przez mężczyznę, członka załogi pokładowej. - Zatrzymał ją i powiedział: "Hej, poczekaj chwilę. Zaraz zaczniemy zbierać śmieci, więc umyję ręce". Wszedł do toalety, wyszedł, później weszła do niej dziewczyna - relacjonował rozmówca stacji.