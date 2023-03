Lekarz Białego Domu: u prezydenta Bidena wykryto nowotwór, tkanka została usunięta

Lekarz przekazał w informacji wydanej przez Biały Dom, że Joe Biden będzie pod kontrolą dermatologiczną w ramach ciągłej opieki zdrowotnej. Przekazał też, że miejsce pobrania biopsji zagoiło się i "dalsze leczenie nie jest wymagane". Kevin O'Connor dodał, że rak podstawnokomórkowy nie ma tendencji ani do rozprzestrzeniania się, ani do przerzutów.

Jak przypomina Reuters, w zeszłym miesiącu lekarze po przeprowadzonym badaniu uznali 80-letniego prezydenta Stanów Zjednoczonych za zdrowego i "zdolnego do służby".

WILL OLIVER/EPA/PAP

Joe Biden WILL OLIVER/EPA/PAP

Nowotwór podstawnokomórkowy

Rak podstawnokomórkowy nie daje przerzutów odległych, charakteryzuje się także miejscową złośliwością. Wyróżnia się dwie jego odmiany. Pierwsza rozwija się wolno, nie przedostaje się do naczyń krwionośnych czy limfatycznych, a leczenie daje dobre efekty. Druga jest bardziej agresywna, ma zdolność do naciekania i nawracania, przez co trudniej ją wyleczyć.