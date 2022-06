USA. Stan Luizjana zakazuje osobom transpłciowym dołączania do damskich drużyn sportowych

Luizjana zakazała osobom transpłciowym dołączania do damskich drużyn sportowych. To kolejna z serii podobnych decyzji podejmowanych w USA w stanach, w których władzę sprawują konserwatywni politycy republikańscy.

Edwards przyłączył się do protestów grup zajmujących się prawami osób transpłciowych. Krytykował ustawę jako "wyraz bigoterii uderzającej w młodych ludzi, którzy już spotykają się z dyskryminacją i przemocą" - przekazała agencja Reutera.

Gubernator przekazał, że w stanie "nie ma znanego przykładu, w którym osoba transpłciowa starała się o dołączenie do kobiecej drużyny sportowej". - Mam nadzieję, że wszyscy wkrótce dojdziemy do punktu, w którym zdamy sobie sprawę, że ci młodzi ludzie robią wszystko, co w ich mocy, aby przetrwać - powiedział Edwards.