Zaczęło się od sprzeczki, potem padły strzały. Nie żyją trzy osoby

Szef policji w Annapolis Edward Jackson poinformował, że strzelanina wybuchła z powodu "sporu". - To nie było przypadkowe (...) Ofiary zginęły na zewnątrz domu - wyjaśnił na konferencji prasowej. - Wciąż próbujemy ustalić wszystko, co się wydarzyło. Wciąż składamy to w całość. Mamy jeszcze wiele do zrobienia - dodał.