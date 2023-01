Frank James, sprawca strzelaniny w pociągu nowojorskiego metra, przyznał się do aktu terroryzmu

czytaj dalej

Premier Izraela Benjamin Netanjahu czuje się zobowiązany "zdecydowanie zachować status quo" meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym - zakomunikował we wtorek przedstawiciel kancelarii szefa rządu. Jest to komentarz do wizyty w tamtym miejscu izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira, która wzbudziła kontrowersje wśród muzułmańskich państw regionu.