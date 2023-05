Przełom w sprawie "Zodiaka"? Zaskakujące informacje o seryjnym mordercy

Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku w północnej Kalifornii doszło do serii morderstw, do których popełnienia przyznał się człowiek o pseudonimie "Zodiak". Uważa się, że zabił on co najmniej pięć osób i ciężko ranił dwie, które cudem uszły z życiem. To one były kluczowymi świadkami w sprawie. Niewykluczone jednak, że ofiar było więcej. Sam "Zodiak" utrzymywał, że zamordował 37 osób.