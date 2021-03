Zawodnik MMA, kobieta pracująca w straży pożarnej, dziewięcioletnia dziewczynka. To między innymi oni znaleźli się wśród świadków, którzy złożyli we wtorek obciążające zeznania w procesie policjanta z Minneapolis Dereka Chauvina, oskarżonego o zabójstwo George’a Floyda.

Jak opisywała dziewięciolatka, wydawało się jej, że Floyd tracił oddech i jakby sprawiało mu to ból. - Byłam zasmucona i w pewnym sensie rozgniewana -powiedziała. Zawodnik MMA, Donal Williams, zeznał, że zaniepokojony tym, co się dzieje zadzwonił pod numer alarmowy 911. - Wezwałem policję. (…) Uznałem, że jestem świadkiem morderstwa - uzasadniał.

Opierając się doświadczeniu z walk MMA, Williams wyjaśnił, że Chauvin uciskając szyję Floyda zastosował technikę zwaną "duszeniem tętniczym". Polega to na pozbawianiu przeciwnika dopływu krwi do mózgu. Jak przyznał, chciał odsunąć policjanta od leżącego mężczyzny, ale inny funkcjonariusz polecił mu, aby się trzymał z daleka.

Nastolatka Darnella Frazier, która jako jedna z świadków nagrywała wydarzenie, opowiadała, że miała wrażenie jakby na miejscu Floyda był jej ojciec, bracia, kuzyni i przyjaciele. - Patrzyłam na to i patrzyłam, jakby to mógł być jeden z nich – mówiła ze łzami.

Prokurator Jerry Blackwell w nawiązaniu do wideo, pokazującego jak Chauvin uciskał szyje Floyda, zwrócił się do sędziów przysięgłych twierdząc, że mogą wierzyć własnym oczom. - Możecie uwierzyć własnym oczom, że to zabójstwo – podkreślił.