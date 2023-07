Media: zatrzymanie w sprawie seryjnego mordercy z Gilgo Beach. To jedno z najgłośniejszych śledztw ostatnich lat

czytaj dalej

Rosyjska Duma Państwowa poparła w ostatnim czytaniu ustawę zakazującą obywatelom medycznej i prawnej "zmiany", czyli korekty płci. Zaniepokojenie wyrazili lekarze i obrońcy praw osób transpłciowych. Dokument trafi teraz do izby wyższej parlamentu, a następnie do prezydenta Władimira Putina do podpisu.