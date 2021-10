Multimilioner Robert Durst zakażony koronawirusem. Dwa dni wcześniej usłyszał wyrok za zabójstwo przyjaciółki

Robert Durst, dziedzic amerykańskiego imperium rynku nieruchomości, który w czwartek usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo swej przyjaciółki, jest zakażony koronawirusem - poinformował dziennik "Los Angeles Times", powołując się na prawnika Dursta. Jak dodał, 78-latek został podłączony do respiratora.

Robert Durst, amerykański multimilioner, którego dziadek założył jedną z większych film na nowojorskim rynku nieruchomości, w czwartek usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o prawo łaski. We wrześniu ława przysięgłych uznała go winnym morderstwa swojej przyjaciółki, 55-letniej Susan Berman, w jej domu w Beverly Hills. Durst, który podejrzewany jest także o dwa inne zabójstwa, w tym swej żony Kathleen McCormack, w 2000 roku zabił Berman strzałem w tył głowy. 55-letnia Berman, córka gangstera z Las Vegas, była długoletnią powierniczką milionera. Powiedziała przyjaciołom, że zapewniła mu fałszywe alibi po zniknięciu jego żony. Zginęła na krótko przed tym, jak miała zostać przesłuchana w sprawie zaginięcia małżonki Dursta.

W sobotę prawnik 78-latka Dick DeGuerin przekazał w rozmowie z "Los Angeles Times", że jego klient choruje na COVID-19 i jest podłączony do respiratora. Jak mówił DeGuerin, w czasie czwartkowej rozprawy Durst "wyglądał gorzej niż kiedykolwiek wcześniej".

Durst podejrzewany o dwa inne zabójstwa

Durst nigdy nie został oskarżony o zniknięcie żony, a jej ciała nie odnaleziono. Został także oczyszczony z zarzutu morderstwa swego sąsiada Morrisa Blacka w Galveston w Teksasie w 2001 roku. Ów mężczyzna miał odkryć prawdziwą tożsamość Dursta, gdy ten ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Milioner przyznał później, że rozczłonkował ciało swego sąsiada i wyrzucił je do morza. Twierdził jednak, że była to obrona konieczna.

Durst wielokrotnie uciekał przed prawem, między innymi przebrany za głuchoniemą kobietę w Teksasie i ukrywając się pod fałszywym nazwiskiem, w lateksowej masce w hotelu w Nowym Orleanie. To właśnie w Nowym Orleanie w 2015 roku magnat rynku nieruchomości został aresztowany.

"Oczywiście wszystkich ich zabiłem"

Durst żałował swojej decyzji o udziale w serialu dokumentalnym. W filmie ujawnił kilka nowych faktów w sprawach, jak również w punkcie kulminacyjnym odszedł do kamery i powiedział do siebie w łazience: "Cholera, i co ja zrobiłem? Oczywiście wszystkich ich zabiłem". Mężczyzna nie wiedział, że podczas pobytu w toalecie jego bezprzewodowy mikrofon nadal był włączony.