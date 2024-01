Lista 200 nazwisk powiązanych ze sprawą Epsteina może zostać odtajniona w każdej chwili

W najbliższych dniach może zostać odtajniona tożsamość niemal 200 osób związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina i Ghislaine Maxwell. To efekt grudniowej decyzji sędzi federalnej Nowego Jorku. Data publikacji nazwisk nie jest znana, ma to jednak nastąpić po 1 stycznia.

Lista nazwisk prawie 200 osób może zostać odtajniona już we wtorek – przewiduje "The Guardian". To efekt rozporządzenia sędzi federalnej Nowego Jorku Loretty A. Preski z 19 grudnia ubiegłego roku, które dotyczy złożonego w 2015 roku i rozstrzygniętego już pozwu Virginii Giuffre przeciwko Maxwell. Miała ona ułatwić Epsteinowi seksualne wykorzystanie nieletniej wtedy dziewczyny. Wśród ujawnionych personaliów znaleźć się mogą zarówno nazwiska współpracujących z nim osób, jego ofiar, jak i niezaangażowanych w działalność miliardera, ale powiązanych z nim ludzi - zauważa ABC News. Jak donoszą media, na listę mogą trafić personalia postaci ze świata polityki, biznesu i kultury. Zgodnie z decyzją sędzi Preski wymienieni w treści dokumentów sądowych mieli 14 dni na wyrażenie sprzeciwu wobec upublicznienia ich danych. Termin ten minął o północy 1 stycznia.