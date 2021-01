"Jedna mała sprawa", która ich poróżniła. Media o spotkaniu Trumpa i Pence'a

Źródło CNN w administracji przekazało, że Mike Pence spotkał się z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym i odbyli "dobrą rozmowę", omawiając nadchodzące dni oraz to, co przez cztery lata udało im się w administracji osiągnąć. - Powtórzyli, że ci, którzy w zeszłym tygodniu złamali prawo i zaatakowali Kapitol, nie reprezentują ruchu "America First" wspieranego przez 75 milionów Amerykanów oraz zobowiązali się kontynuować pracę dla kraju do końca ich kadencji - dodał wysokiej rangą urzędnik.