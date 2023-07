Przydacz o negocjacjach przed szczytem NATO: jesteśmy na ostatniej prostej

- Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o negocjacje odpowiednich dokumentów, odpowiednich decyzji, które mają zapadać na szczycie NATO w Wilnie. Decyzją pana prezydenta Andrzeja Dudy przyjechałem tutaj do Waszyngtonu po to, aby pewne kwestie, ważne z perspektywy interesu państwa polskiego i całego regionu, aby ta perspektywa naszego regionu na sytuację bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej była tutaj rozumiana i obecna w kształtowaniu amerykańskiej polityki - mówił Przydacz. Jak przekazał, rozmowa głównie dotyczyła sytuacji na froncie w Ukrainie, ale także sytuacji wewnętrznej w Federacji Rosyjskiej, w kontekście działań Jewgienija Prigożyna oraz sytuacji na Białorusi .

Przydacz: są już pewne decyzje w sprawie warunków, na jakich Ukraina ma wstąpić do NATO

Przydacz powiedział, że są już pewne decyzje na temat warunków, na jakich Ukraina ma wstąpić do NATO i kiedy miałoby to nastąpić.

- Dyskusja na ten temat trwa na poziomie natowskim. Wszyscy mamy w pamięci rok 2008 i dyskusje na temat rozpoczęcia procesu wstąpiena Ukrainy do NATO. Dziś ta dyskusja jest zupełnie na innym poziomie, mając także świadomość błędów podjętych w Bukareszcie. Gdyby wówczas podjęto decyzję dotyczącą MAP-u (Planów Działania na rzecz Członkostwa - przyp. red.), być może nie byłoby inwazji na Gruzję i na Krym - stwierdził Przydacz. Jak dodał, "nie możemy takich błędów popełnić tym razem i nad tym pracujemy". - Są już tutaj pewne kierunkowe decyzje, chociażby dotyczące funkcjonowania specjalnej Rady NATO-Ukraina, a także na temat warunków, na jakich Ukraina miałaby wstępować w przyszłości i kiedy to miałoby nastąpić. To, nad czym pracujemy, to to, aby dokonać takiego progresu, pewnych kroków naprzód - przekazał.