Demokratyczny kongresmen wzywa Trumpa do "natychmiastowego odwołania" spotkania z Dudą

"Wzywam prezydenta Trumpa do natychmiastowego odwołania spotkania"

Głos w sprawie planowanej wizyty Andrzeja Dudy w USA zabrał szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, Eliot L. Engel z Partii Demokratycznej, opozycyjnej wobec republikańskiego prezydenta. "Zaproszenie wystosowane przez prezydenta Trumpa do polskiego prezydenta Dudy, by odwiedził w przyszłym tygodniu Biały Dom, jest kolejnym przykładem jego zauroczenia przywódcami, którzy wykazali tendencje autokratyczne" - stwierdza demokrata w oświadczeniu, które pojawiło się na stronie internetowej Izby Reprezentantów z datą czwartkową (18 czerwca).

AP: Wśród tematów relokacja amerykańskich żołnierzy

Według agencji Associated Press głównym tematem rozmowy Trump-Duda będzie plan przeniesienia do Polski części oddziałów amerykańskich wycofywanych z Niemiec. Prezydent USA ogłosił w poniedziałek, że redukuje amerykańską obecność wojskową w Niemczech do 25 tysięcy żołnierzy, z obecnego poziomu około 34,5 tysięcy. Zgodnie z tym planem - jak podała AP - przynajmniej część żołnierzy z Niemiec zostanie przeniesiona do Polski.