Świat Demokrata nie chce kary śmierci. Spór z Donaldem Trumpem w cieniu kampanii prezydenckiej Jakub Loska |

Demokrata nie chce kary śmierci. Spór z Donaldem Trumpem w cieniu kampanii prezydenckiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paul Kitagaki Jr.-Pool/Getty Images

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Gavin Newsom to ustępujący gubernator Kalifornii. Jedną z jego ostatnich decyzji jest zamiana kary śmierci na dożywocie dla ponad 500 więźniów osadzonych w jego stanie. Donald Trump ten bezprecedensowy akt łaski nazwał jednym z najbardziej szokujących aktów niesprawiedliwości.

- Zebraliśmy się, by sprzeciwić się tej farsie i otoczyć wsparciem rodziny ofiar, które zostały tak brutalnie zdradzone przez złe rządy oraz nasz system polityczny - powiedział prezydent USA w otoczeniu rodzin ofiar ułaskawionych przestępców.

Do Newsoma wprost zwróciła się matka Michaela Lionsa, 8-latka zamordowanego 30 lat temu. - Nigdy nie zrozumie pan niewyobrażalnego bólu, na jaki naraża pan te rodziny. Niech stanie pan ze mną twarzą w twarz i niech powie mi, że życie Michaela nie ma znaczenia - powiedziała Sandy Friend.

Spór o karę śmierci w cieniu kampanii prezydenckiej

W liście skierowanym do mieszkańców swojego stanu Gavin Newsom napisał, że egzekucje sankcjonowane przez państwo są niezgodne z wartościami Kalifornii. W sieci zamieścił nagranie uderzające w Donalda Trumpa - Newsom zarzuca prezydentowi, że jego akt łaski można po prostu kupić.

- Do rodzin, które stoją dziś przy prezydencie. Wasz ból jest prawdziwy, ale każda osoba skazana na karę śmierci umrze w więzieniu. Nikt stamtąd nie wyjdzie. A przestępcy Donalda Trumpa? Oni wychodzą na wolność - stwierdził gubernator. - Miliarder oskarżony o łapówkarstwo. Jego rodzina przekazuje prawniczce Trumpa 50 milionów dolarów. Kilka tygodni później zostaje ułaskawiony - zwrócił uwagę.

To prawdopodobnie pierwsza salwa w bitwie o Biały Dom. Wybory prezydenckie odbędą się dopiero za dwa lata, ale wcześniej Amerykę czeka maraton prawyborów, które wyłonią kandydatów poszczególnych partii.

Gubernator Gavin Newsom i prezydent Donald Trump Źródło zdjęcia: Paul Kitagaki Jr.-Pool/Getty Images

Gavin Newsom od lat uchodzi za jednego z faworytów o nominację Partii Demokratycznej. Krytykując Trumpa, przypomniał łamanie przez niego praw mniejszości. - Porozmawiajmy o ochronie rodzin, Donaldzie. W 1989 roku wykupiłeś całostronicowe ogłoszenia, w których domagałeś się kary śmierci dla pięciu czarnoskórych i latynoskich nastolatków, zanim odbył się proces i zanim przedstawiono chociaż skrawek dowodów, a oni byli niewinni, co potwierdziły badania DNA - zwrócił się do Trumpa Newsom. - Ty żądałeś dla nich kary śmierci. Nigdy nie przeprosiłeś - dodał.

"New York Times" ocenia, że bezprecedensowy akt łaski może uczynić Newsoma "bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie narazi go na krytykę i ataki ze strony przeciwników w wyborach powszechnych".

Newsom przestanie być gubernatorem Kalifornii w styczniu. Na razie nie ogłosił jeszcze oficjalnie zamiaru ubiegania się o partyjną nominację - zasłania się rodziną. - Musimy wkrótce podjąć decyzję - przekazał Newsom.

Swoje prawybory będą musieli zorganizować też republikanie. Na dziś faworytem jest wiceprezydent J.D. Vance, chyba że Donald Trump postanowi - wbrew zapisom konstytucji - ubiegać się o trzecią kadencję. Wielokrotnie sygnalizował taki zamiar.