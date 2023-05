Spędziła dobę pod łóżkiem w częściowo zawalonym budynku. 52-latkę uratowały krzyki bliskich

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 maja. Zawaleniu uległa część sześciopiętrowego budynku, w którym znajdowały się 84 mieszkania. Służby poinformowały, że w ciągu 12 godzin od katastrofy, której przyczyn na razie nie ustalono, spod gruzów ewakuowano osiem osób. W poniedziałek trwała akcja poszukiwawcza. Mijały jednak kolejne godziny, a zamieszkująca zawalony budynek 52-letnia Lisa Brooks wciąż uznawana była za zaginioną.

"The Independent" wyjaśnia, że w poniedziałek po południu władze zdecydowały, iż ze względu na znikomą szansę na odnalezienie pod gruzami ocalałych, pozostałości budynku zostaną wyburzone. Ale z tej decyzji szybko trzeba było się wycofywać. Jak relacjonuje dziennik, w trakcie poniedziałkowych poszukiwań Brooks zadzwoniła do córki. Później wyjrzała przez okno i zaczęła krzyczeć do stojących na ulicy ludzi. W ciągu kilku minut ratownicy bezpiecznie ewakuowali ją na zewnątrz. Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń.