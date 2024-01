"Specjalista od radzenia sobie ze złością" oskarżony o zabójstwo

Do zabójstwa doszło w mieście DeLand na Florydzie.

Terapeuta oskarżony o zabójstwo

Portal NBC News dotarł do dokumentacji służb, z której wynika, że jedna z osób, które zadzwoniły pod numer alarmowy, powiedziała policji, że McBride "postrzelił" Dorseya. Kobieta wskazała miejsce, gdzie 46-latek rzekomo otworzył ogień. Funkcjonariusze znaleźli tam łuskę po naboju. Kobieta powiedziała również policji, że widziała, jak McBride "ciągnął ciało Dorseya przez ulicę w kierunku zalesionego terenu". Jak dodała, kilka godzin wcześniej McBride przyszedł do jej domu w poszukiwaniu Dorseya, ponieważ - jak twierdził - 52-latek "włożył szkło do słoika, żeby skrzywdzić swoje psy".