Świat Niebezpieczny incydent w czasie rodeo. Spadochroniarz zahaczył o drzewo i spadł na namiot Oprac. Filip Czerwiński |

USA. Skoczek spadochronowy w Kalifornii uderzył w namiot Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do nieudanego wyczynu doszło w czwartek na pokazach rodeo w Folsom w Kalifornii. Skoczek spadochronowy, z przyczepioną do niego amerykańską flagą, zahaczył o drzewo, a następnie spadł na namiot.

W poście na Facebooku Folsom Pro Rodeo poinformowało, że "nasz skoczek Ross jest cały i zdrowy". "Wszedł na naszą arenę oklaskiwany owacją na stojąco" - przekazano

Reuters zweryfikował autentyczność nagrania na podstawie widocznych na nim charakterystycznych elementów okolicy.