Niebezpieczny incydent w czasie rodeo. Spadochroniarz zahaczył o drzewo i spadł na namiot
Do nieudanego wyczynu doszło w czwartek na pokazach rodeo w Folsom w Kalifornii. Skoczek spadochronowy, z przyczepioną do niego amerykańską flagą, zahaczył o drzewo, a następnie spadł na namiot.
W poście na Facebooku Folsom Pro Rodeo poinformowało, że "nasz skoczek Ross jest cały i zdrowy". "Wszedł na naszą arenę oklaskiwany owacją na stojąco" - przekazano
Reuters zweryfikował autentyczność nagrania na podstawie widocznych na nim charakterystycznych elementów okolicy.
Źródło: Reuters