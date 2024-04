Walczył o życie kurczowo trzymając się klifu. Dramatyczne nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę na terenie kalifornijskiego obszaru chronionego Golden Gate National Recreation Area. Jeden z odwiedzających go mężczyzn spadł ze szczytu wysokiego, nadmorskiego klifu. Spadając po zboczu, około 15-18 metrów niżej zdołał chwycić się nierówności na ścianie klifu i uchronić przed runięciem w znajdujące u stóp klifu skaliste, przybrzeżne wody.

Spadł z klifu, złapał się ściany

Walcząc o życie mężczyzna kurczowo trzymał się ściany aż do przybycia pomocy. Tej udzielił mu wezwany na miejsce policyjny śmigłowiec. Na udostępnionym przez biuro szeryfa hrabstwa Sonoma nagraniu widać, jak mimo zmroku czekającego na pomoc namierzono przy użyciu kamery termowizyjnej. Następnie śmigłowiec zbliżył się do mężczyzny, a ratownicy zdołali wciągnąć go na pokład maszyny.