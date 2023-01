Twierdził, że wybory sfałszowano, zlecił ataki na urzędników. Solomon Pena stanął przed sądem

Były republikański kandydat do władz stanu Nowy Meksyk, który według policji przyznał się do oszustwa wyborczego po swojej porażce, został aresztowany pod zarzutem zorganizowania ataków z użyciem broni palnej na demokratycznych urzędników w Albuquerque.

W wyniku ataków przeprowadzonych przez 39-latka i zatrudnione przez niego osoby nikt nie został ranny. Pena zlecił ataki po przegranym listopadowym wyścigu wyborczym do Izby Reprezentantów.

Republikanie wycofują się z poparcia dla Peny

Ataki na demokratów po wyborach

Komisarz hrabstwa Bernalillo Adriann Barboa, której dom stał się celem ataku, powiedziała, że Pena działał pod wpływem retoryki stosowanej przez czołowych polityków w kraju. – Pena zaprzecza wynikom wyborów. Niebezpieczne myśli skłoniły go do zagrożenia mi i innym – powiedziała.

Do serii strzelanin z udziałem Peny doszło po innych atakach na tle politycznym, do których doszło między innymi w San Francisco, gdzie mężczyzna wtargnął do domu przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i zaatakował jej męża.