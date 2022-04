Śmiertelne postrzelenie imigranta w Michigan. Policja ujawnia nagrania

Policja w Grand Rapids, w stanie Michigan w USA , opublikowała w środę kilka nagrań ilustrujących zatrzymanie mężczyzny pochodzącego z Demokratycznej Republiki Konga. Do zdarzenia doszło 4 kwietnia rano, kiedy - jak twierdzą funkcjonariusze - zatrzymany 26-letni Patrick Lyoya próbował uciec policjantom prowadzącym kontrolę drogową.

Zdaniem nowego szefa policji Erica Winstroma, do postrzału doszło po "długiej szamotaninie". "Niektórzy członkowie rodziny Lyoyi zaznajomieni z nagraniem i ich tłumacz powiedzieli, że mężczyzna został zabity w 'stylu egzekucyjnym'. Jak opisywali, Lyoya leżał twarzą do ziemi, kiedy został postrzelony w tył głowy" - podała NBC.

Największa organizacja medialna Michigan MLive Media Group przypomniała, że Lyoya z rodziną wyemigrował do USA w 2014 roku. Pozostawił dwoje dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Policja w Michigan ujawniła nagrania

Na jednym z nagrań, udostępnionym m.in. przez agencję Reutera, widać Lyoyę stojącego obok samochodu. Reuters ocenia, że "wygląda na zdezorientowanego". W tle słychać, jak policjant kilkukrotnie prosi mężczyznę o prawo jazdy i nakazuje mu wrócić do pojazdu.

- Wsiadaj do samochodu. Gościu, zatrzymuję cię. Czy masz prawo jazdy? Czy masz prawo jazdy? - dopytuje funkcjonariusz. - Po co? - odpowiada Lyoya. - Jesteś zatrzymany. Czy masz prawo jazdy? Mówisz po angielsku? - pyta policjant. Lyoya potwierdza i dodaje, że jego dokumenty znajdują się w samochodzie. Mężczyzna udaje się w stronę pojazdu, otwiera drzwi i mówi coś do pasażera siedzącego w środku.