"Wiedział, że umiera. Nikt nie chciał mu pomóc". Nagrania ostatnich chwil więźnia podważają oficjalną wersję zdarzeń

Harvey Hill został oskarżony o wtargnięcie na prywatną posesję swojego byłego pracodawcy. Trafił do aresztu w więzieniu hrabstwa Madison w stanie Missisipi. Zmarł dzień później. Agencja Reutera dotarła do nagrań, które pokazują, co działo się w placówce w dniu śmierci 36-latka. Przypadek ten zdaniem komentatorów jak w soczewce skupia problemy amerykańskiego więziennictwa.