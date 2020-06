Szef Pentagonu przeciwko użyciu wojska do tłumienia protestów. "Tylko w ostateczności, nie ma takiej sytuacji"

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut klęczał na jego szyi. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak skarżył się, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całą Amerykę. Protesty organizowane są też w innych krajach.

"Opcja użycia żołnierzy powinna być wykorzystana tylko w ostateczności"

Donald Trump wezwał w poniedziałek gubernatorów stanowych do wykorzystania oddziałów Gwardii Narodowej przeciwko wandalizmowi w trakcie protestów. Zapowiedział, że jeśli władze stanowe i miejskie nie zaprowadzą porządku, do pomocy wezwie wojsko.

We wtorek został on ostro skrytykowany za porównanie ulic amerykańskich miast do "pola bitwy". - Jest to część leksykonu wojskowego, z którym dorastałem. Użyłem rutynowych określeń w celu opisania obszaru operacji - tłumaczył. - Nie były to słowa skierowane przeciwko ludności, a na pewno nie przeciwko amerykańskim obywatelom, jak sugerowali niektórzy - dodał.