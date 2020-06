Dwie sekcje zwłok Floyda wskazują: to było zabójstwo. Dalej już tylko rozbieżności

Niezależna sekcja zwłok wykonana na zlecenie rodziny 46-letniego Afroamerykanina George'a Floyda wskazała, że do śmierci doszło w wyniku zabójstwa. Taką samą konkluzję zwarto wcześniej we wstępnym raporcie z sekcji zwłok, którą przeprowadził lekarz sądowy hrabstwa Hennepin. Dokumenty różnią się jednak w wielu innych kwestiach, a przede wszystkim - wskazują inną bezpośrednią przyczynę zgonu.

Specjaliści, którzy na zlecenie rodziny przeprowadzili sekcję zwłok Floyda, uznali w poniedziałek, że przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek długotrwałego przyciskania szyi oraz kręgosłupa kolanami przez funkcjonariuszy. Nacisk spowodował brak dopływu tlenu do mózgu, a w konsekwencji śmierć.

Z kolei biuro lekarza sądowego hrabstwa Hennepin stwierdziło we wstępnym raporcie z sekcji zwłok, że bezpośrednią przyczyną śmierci Floyda było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe. Oznacza to, że doszło do ustania akcji serca.