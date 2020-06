Dzień największych protestów od śmierci Floyda

- Mam nadzieję, że naprawdę coś się zmieni od tego, co się dzieje. Ludzie klęczą, protestują i błagają o to od dłuższego czasu. To wystarczy - podkreśliła Kartrina Fernandez, protestująca pod Białym Domem. Pogrzeb George’a Floyda zaplanowano na wtorek w Houston - mieście, gdzie żył przed przeprowadzką do rejonu Minneapolis.