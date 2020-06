Rodzina Floyda apeluje do ONZ o interwencję. Minneapolis rozwiązuje lokalny departament policji

Rodzina George'a Floyda zaapelowała do Rady Praw Człowieka ONZ o interwencję w jego sprawie i przesłanie zaleceń dotyczących systemowej reformy policji w USA. W Minneapolis, gdzie doszło do śmierci Afroamerykanina, większość rady miasta zobowiązała się rozwiązać lokalny departament policji. Zapowiedziano też powstanie "nowego modelu bezpieczeństwa publicznego".

Rodzina Floyda pisze do ONZ

Jak podaje CNN, rodzina George'a Floyda zaapelowała do ONZ o interwencję w jego sprawie i przesłanie zaleceń dotyczących systemowej reformy policji w USA.

W liście z 3 czerwca do Grupy Roboczej Rady Praw Człowieka ONZ, adwokat rodziny Ben Crump wezwał do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie śmierci Floyda i apelował do rządu USA o wniesienie oskarżeń przeciwko funkcjonariuszom, którzy uczestniczyli w interwencji.