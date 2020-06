Księżna Meghan zabrała głos po śmierci Floyda. "Jedyną niewłaściwą rzeczą jest nic nie mówić"

Uświadomiłam sobie, że jedyną niewłaściwą rzeczą jest nic nie mówić, ponieważ życie George'a Floyda miało znaczenie - powiedziała brytyjska księżna Sussex Meghan Markle w wideo skierowanym do absolwentów liceum, do którego uczęszczała. Wspomniała zamieszki z 1992 roku w Los Angeles, które - jak mówiła - powinny być postrzegane jako "lekcja historii, a nie jako rzeczywistość".

46-letni czarnoskóry George Floyd zmarł w wyniku brutalnej interwencji policji. Podczas próby aresztowania go za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym 20-dolarowym banknotem, policjant przygniótł go do ziemi i ukląkł na jego szyi. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać. Śmierć mężczyzny wyprowadziła na amerykańskie ulice tysiące ludzi. Fala demonstracji, przeradzających się czasem w agresję i akty wandalizmu, ogarnęła wszystkie duże miasta w USA.

"Życie George'a Floyda miało znaczenie"

Meghan, brytyjska księżna Sussex, skierowała w środę wieczorem wiadomości wideo dla uczniów kończących w tym roku liceum w Los Angeles, do którego sama uczęszczała. Uznała, że to, co dzieje się w całym kraju oraz w Los Angeles, które jest jej rodzinnym miastem, jest "absolutnie druzgocące". - Nie byłam pewna, co mogłabym wam powiedzieć. Chciałam powiedzieć coś właściwego i bardzo się denerwowałam - przyznała.